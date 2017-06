El presidente del Consejo europeo, Donald Tusk, ha avisado este viernes de que sin un interlocutor claro en Londres con el que iniciar las negociaciones del 'Brexit' aumentará el riesgo de que la salida de Reino Unido se produzca sin acuerdo, por la falta de tiempo para negociar el divorcio.

"No sabemos cuándo empezarán las conversaciones sobre 'Brexit', pero sabemos cuándo deben acabar. Hagan todo lo posible para evitar un 'no acuerdo' como consecuencia de una 'no negociación'", ha pedido Tusk en su perfil oficial de Twitter.