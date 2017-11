La UE pide la vuelta de Hariri a Líbano y apela a la no injerencia externa

Varios ministros de Exteriores de la Unión Europea han admitido "preocupación" por la situación en Líbano y en torno al primer ministro Saad Hariri, quien anunció su dimisión hace días en Arabia Saudí, y cuya vuelta al país han reclamado, al tiempo que han apelado al principio de no injerencia externa en los asuntos del país, cuya estabilidad es clave para el conjunto de la región.

"Estamos preocupados por la situación en Líbano (...) por su estabilidad, su integridad, la no injerencia y por el respeto de la Constitución libanesa", ha agregado a su vez el ministro de Exteriores francés, Jean-Yves Le Drian, que ha recordado la "larga historia" que comparten Francia y Líbano.

Le Drian ha confiado en que la situación en Líbano "pueda estabilizarse lo antes posible" y ha dejado claro que "para que haya una solución política en Líbano hace falta que cada uno de los responsables políticos tenga libertad de movimiento y que la no injerencia sea un principio de base".

"Por ahora declara que es libre en sus movimientos. No tenemos razones para no creerlo", ha agregado Le Drian, respecto a los rumores de que Hariri permanece retenido en Arabia Saudí.

El ministro de Exteriores luxemburgués, Jean Asselborn, ha confiado en que "las autoridades de Arabia Saudí comprenden muy bien el riesgo de tal maniobra" si se confirmara, algo que "no sería bienvenido" y ha defendido que "hay que hacer todo en Europa para apelar para que el primer ministro libanés pueda volver muy rápidamente a su país".

El ministro de Exteriores belga, Didier Reynders, ha asegurado que los europeos están buscando "más información sobre la situación del primer ministro" libanés. "Por ahora tenemos algunas dudas, pero no tenemos certidumbre sobre si situación. No quiero decir que haya un problema o no. Estamos buscando más información sobre su situación", ha explicado.