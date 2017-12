Los líderes de la UE defienden solución de dos Estados y no cambiarán su posición sobre Jerusalén

Los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea han reafirmado su compromiso con una solución de dos Estados en Oriente Próximo y han constatado que la posición de la UE sobre Jerusalén se mantendrá pese a la decisión unilateral de Estados Unidos de reconocer Jerusalén como capital de Israel y trasladar su Embajada allí.

"He condenado la declaración unilateral de Donald Trump, que no es conforme al derecho internacional y en un momento como hoy y mañana hay que evocar esta cuestión", ha justificado el primer ministro belga a su llegada a la cumbre. "No soy ingenuo. Algunos países europeos no tienen el mismo punto de vista", ha admitido el belga.