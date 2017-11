La UE dice que la disolución del principal partido opositor aleja a Camboya "del pluralismo y la democracia"

La Unión Europea (UE) ha criticado este jueves la decisión del Tribunal Supremo de Camboya de disolver el principal partido opositor, el Partido Nacional del Rescate de Camboya (CNRP), recalcando que "es un importante paso que aleja (al país) del pluralismo y la democracia".

"Un proceso electoral del que el principal partido opositor ha sido excluido de forma arbitraria no es legítimo", ha dicho la portavoz de la UE para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Maja Kocijancic, en referencia a los comicios previstos para 2018.

"Si el partido opositor no intenta reemplazar al partido gubernamental, no puede ser llamado partido opositor. Mis acciones no son ilegales", recalcó, rechazando los cargos presentados contra él.