La UE fortalecerá su diplomacia ante la necesidad "urgente" de aliviar tensiones con Corea del Norte

La Unión Europea y los Estados miembros han acordado este lunes "fortalecer" sus esfuerzos diplomáticos ante la necesidad "urgente" de reducir el nivel de tensiones alcanzado con Corea del Norte, al mismo tiempo que han destacado que no deben escatimarse esfuerzos para "encontrar una solución a una crisis que está poniendo en peligro no sólo el régimen de no proliferación son también la seguridad de Asia y del mundo".

"Ha sido acordado que la UE y sus Estados miembros fortalecerán sus trabajos diplomáticos para acercarse a la República de Corea, Estados Unidos, China, Rusia y Japón, así como a Corea del Norte, para comunicar nuestros mensajes", ha señalado la Alta Representante de Política Exterior y Seguridad Común de la UE, Federica Mogherini, tras una reunión extraordinaria entre representantes de los Gobiernos del bloque comunitario.

"Mantener la unidad de la comunidad internacional para enfrentarse a este desafío es efectivamente crítico", añade el texto. "No se deben escatimar esfuerzos en trabajar para evitar cualquier escalada adicional y encontrar una solución a una crisis que está poniendo en peligro no sólo el régimen de no proliferación, sino también la seguridad en Asia y en el mundo", apunta.

La diplomática italiana ha destacado que existe una necesidad "urgente" de aliviar la escalada de tensiones existente en la península de Corea. Por ello, ha pedido a Pyongyang que evite cualquier actuación provocativa "que sólo pueda incrementar las tensiones regionales y globales".

"En una coyuntura crítica como ésta, la UE apoya el trabajo diplomático con nuestros socios con el objetivo de desescalar la situación y alcanzar una desnuclearización completa, verificable e irreversible de la península de Corea mediante medios pacíficos y no militares. Es la única manera de encontrar una paz duradera", indica el comunicado.

En este sentido, la UE ha afirmado que está "preparada" para apoyar un proceso "hacia un creíble y significativo" diálogo con Corea del Norte y la comunidad internacional, liderado por Corea del Sur.

El la misma línea, Mogherini ha recordado que confirmó a la ministra de Asuntos Exteriores de Corea del Sur, Kang Kyung-wha, la disposición del bloque comunitario a apoyar "de todas las maneras posibles" a Seúl en esta tarea, "incluida la puesta a su disposición de experiencia técnica que la UE ha desarrollado en la negociación de cuestiones relacionadas con la energía nuclear".

Asimismo, el comunicado reitera que la aceleración de los programas nuclear y balístico por parte de Corea del Norte "constituye violaciones serias y preocupantes de sus obligaciones internacionales" establecidas en las resoluciones de Naciones Unidas.

"Continuaré estando en contacto regular con mis contrapartes en la región y en otros lugares. La UE seguirá los acontecimientos y considerará medidas adicionales apropiadas y respuestas en cercana consulta con socios clave y en línea con las deliberaciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas", finaliza el texto.