La UNESCO condena el ataque de Estado Islámico contra la sede de la cadena Shamshad TV en Kabul

La directora general de la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), Irina Bokova, ha condenado este miércoles el ataque perpetrado el martes por el grupo yihadista Estado Islámico contra la sede de la cadena de televisión Shamshad TV en la capital del país, Kabul, que se saldó con al menos dos muertos y 20 heridos.

El director de la cadena de televisión atacada, Abed Ehsas, dijo que el ataque no impedirá que los periodistas sigan haciendo su trabajo. "Ha sido un ataque contra los medios y contra la voz del pueblo. No ha sido el primer ataque y probablemente no será el último", afirmó.