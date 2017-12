UNICEF afirma que 2017 ha sido "un año horrible" para los niños de Yemen

El Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) ha afirmado este martes que 2017 ha sido "un año horrible" para los niños de Yemen, agregando que más de 80 niños han muerto o resultado heridos en diciembre a causa del conflicto en el país.

Así, ha reclamado una solución política para el conflicto, advirtiendo de que muchos más niños morirán si no se alcanza un acuerdo para poner fin a las hostilidades en el país, sacudido por el conflicto desde hace más de dos años.

"La pregunté por qué no fue antes al hospital, y me dijo que no podía permitirse el viaje en autobús al hospital. Los niveles de pobreza en las familias han llegado a unos niveles insostenibles", ha lamentado.