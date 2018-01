UNICEF alerta de que el futuro de millones de niños en Sudán del Sur "está en la cuerda floja"

La nueva directora ejecutiva del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), Henrietta Fore, ha alertado este viernes de que el futuro de millones de niños en Sudán del Sur "está en la cuerda floja", debido al "devastador" impacto de la guerra civil, y por ello ha reclamado el cese de las hostilidades o al menos libre acceso a la ayuda humanitaria.

"Acabo de pasar dos días en Sudán del Sur, donde he visto de primera mano cómo los cuatro años de un conflicto provocado por el hombre han dejado a los niños enfermos, hambrientos y al borde de la muerte", ha dicho Fore, al término de su primer viaje al país más joven del mundo. "El impacto de la violencia ha sido devastador", ha afirmado.

"Las cifras no hacen más que empeorar", ha advertido, explicando que, "según se acerque la temporada de sequía, esas necesidades se acentuarán". De hecho, el número de niños y familias que busca ayuda en los campamentos no deja de aumentar. "Nos preocupa que nuestros fondos no crezcan a un ritmo que nos permita dar respuesta", ha confesado.