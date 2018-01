Uribe y Pastrana pelean por carta para dar a sus 'delfines' la candidatura presidencial de su coalición

Los ex presidentes colombianos Álvaro Uribe y Andrés Pastrana se han enfrascado en una pelea epistolar sobre quién debería ser el candidato de la coalición que han formado para las elecciones presidenciales que se celebrarán el próximo 27 de mayo en el país.

Sin embargo, para Uribe, Ramírez y Márquez no agotan las opciones de la Alianza para la Reconstrucción de Colombia. Insiste en mantener como tercera posibilidad al ex procurador general Alejandro Ordóñez, que se unió a los dos ex presidentes en la campaña para hundir el acuerdo de paz.