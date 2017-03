Valls apoyará a Macron en la primera vuelta de las presidenciales, según 'Le Parisien'

El ex primer ministro francés Manuel Valls apoyará en la primera vuelta de las elecciones presidenciales a su antiguo rival, Emmanuel Macron, según una información exclusiva publicada por el diario 'Le Parisien'.

"Vamos a pedir el voto para Macron", ha explicado uno de los colaboradores más próximos de Valls y miembro de su ya extinta campaña presidencial. El anuncio se hará antes del 23 de abril, fecha de la votación de la primera vuelta.

El entorno de Valls, muy cuidadoso con las palabras, ha rechazado que se trate de una "unión", pero sí podría ser un apoyo clave en la recta final de la campaña. Sin embargo, todo apunta a que Valls no aparecería junto a Macron en ningún acto de campaña.

El acercamiento de Valls a Macron es una novedad en particular teniendo en cuenta los enfrentamientos que protagonizaron ambos estando los dos en el gobierno. Además Valls se comprometió a apoyar al candidato que le derrotó en las primarias del Partido Socialista, Benoit Hamon.

"Se trata de una opción política, no de nada personal", ha afirmado una de las fuentes de 'Le Parisien', un antiguo ministro, que destaca que Valls no subestima las opciones de la líder del Frente Nacional, Marine Le Pen.

Algunos de los allegados de Valls no quieren apresurar el anuncio de apoyo a Macron para que no sea interpretado como una puñalada por la espalda a Hamon, pero otro sector es más práctico y recuerda las escasas posibilidades que dan las encuestas al candidato socialista. "¡Aquí no hay remontada!", ha apuntado en referencia a la victoria de FC Barcelona --el equipo de Valls-- sobre el Paris Saint Germain.

El objetivo en todo caso sería el de erigirse como árbitro de la política francesa y servir de apoyo a un presidente Macron liderando una opción socialdemócrata moderada, según los cercanos a Valls.