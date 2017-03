Vargas Lleras presenta su dimisión de cara a presentar su candidatura a las presidenciales de 2018

El vicepresidente de Colombia, Germán Vargas Lleras, ha presentado este miércoles su dimisión ante el Senado, de cara a presentar su candidatura a las elecciones presidenciales de 2018.

"Si bien, a la fecha, no he definido mi participación en el próximo proceso electoral, ante la posibilidad de hacerlo, y con el fin de evitar que me cobije esa inhabilidad, decidí retirarme el cargo, manteniendo mi compromiso de continuar trabajando, desde otros escenarios, por el desarrollo del país", ha indicado en su carta.

En la misma, ha dado las gracias al presidente, Juan Manuel Santos, y a la población colombiana por "la oportunidad de hacer parte de un Gobierno compormetido con el desarrollo económico del país, que priorizó la ejecución de proyectos de infraestructura y vivienda para los hogares de menores recursos, con el propósito de construir un país con prosperidad y equidad para todos".

Así, y tras realizar un balance de su gestión, ha apuntado que "todas las obras mencionadas se pudieron realizar gracias al Congres, que aprobó los presupuestos requeridos y las leyetes que fijaron las políticas públicas para los sectores de vivienda y agua potable, e infraestructura".

"Tengo la mayor gratitud hacia (...) Santos, quien respaldó mi gestión durante todo el tiempo de ejercicio de mi cargo como vicepresidente, así como con la nación colombiana, que en todo momento nos brindó su respaldo", ha remachado.

Está previsto que las elecciones presidenciales se celebren en mayo de 2018, mientras que una eventual segunda vuelta tendría lugar en junio. El nuevo presidente juraría su cargo en agosto.