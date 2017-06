La fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega Díaz, ha solicitado este martes al pleno del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que haga un antejuicio de mérito contra los ocho magistrados que integran la Sala Constitucional del TSJ por "conspirar" para "desmantelar el Estado" por su apoyo al Gobierno de Nicolás Maduro.

Ortega Díaz ha advertido de que el objetivo final es "desmantelar el Estado". "No es posible que el TSJ (decida) 'hoy no me gusta la Asamblea Nacional, la elimino; mañana no me gusta el Ministerio Público, lo elimino; mañana no me gusta otro organismo, lo elimino'. Necesitamos seguridad (...), no caprichos", ha enfatizado.