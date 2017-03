Se derrumba la 'Ventana Azul': adiós a un escenario de cine en Malta

Roger Chessnell, un residente que había acudido a tomar fotos del temporal en el famoso lugar, ha contado al diario ' Times of Malta' que el puente natural de roca se ha derrumbado hacia las 9.40 horas.

"Había un fuerte oleaje debajo de la 'Ventana Azul'", ha explicado. "De repente, el arco se ha caído al mar con un fuerte estruendo, provocando una densa espuma. Cuando la espuma ha desaparecido, el pilar también había desaparecido", ha precisado.

El primer ministro maltés, Joseph Muscat, ha expresado su pesar por lo sucedido y ha publicado en su cuenta de Twitter una imagen de cómo ha quedado el lugar ahora que la famosa 'Ventana Azul' ya no está.

The site from where one could admire it-Tieqa tad-Dwejra. Heartbreaking. pic.twitter.com/S4XV6MyKRu