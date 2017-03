Verhofstadt aboga por un acuerdo especial para que los británicos que quieran mantengan derechos de la UE

El negociador jefe del Parlamento Europeo para el 'Brexit' y líder de los liberales en la Eurocámara, Guy Verhofstadt, ha abogado por alcanzar un "acuerdo especial" en el marco del proceso de salida de Reino Unido del bloque comunitario para permitir que aquellos ciudadanos que lo deseen puedan mantener su relación con la UE.

"Creo que tenemos que examinar qué tipo de acuerdo especial podemos hacer para aquellos ciudadanos que quieren mantener su relación con la UE y lo contrario, que sea para ambos lados", ha afirmado Verhofstadt, en una entrevista concedida a la BBC.

Verhofstadt ha dicho que debe ser una prioridad para la Unión Europea permitir que los ciudadanos que lo deseen puedan mantener los derechos que conlleva la pertenencia al bloque comunitario, como la libertad de viaje y el derecho a voto en las elecciones comunitarias.

El ex primer ministro belga ha dicho que el 'Brexit' ha sido una "tragedia" y un "desastre" para el pueblo de Reino Unido y para la Unión Europea. Además, ha recordado que el Parlamento Europeo tiene capacidad de veto ante cualquier acuerdo que alcance el Gobierno británico con la UE.

La primera ministra británica, Theresa May, tiene previsto activar el artículo 50 del Tratado de Lisboa a finales de marzo, lo que implicará el inicio del proceso de negociación para la salida del país de la Unión Europea, un diálogo en el que los derechos de los ciudadanos de la Unión Europea que residen en Reino Unido será uno de los temas principales.

Verhofstadt ha asegurado que el tema de los derechos de los ciudadanos de la Unión Europea y de Reino Unido tiene que ser prioritario y que "no puede ser parte de los juegos políticos" de los últimos meses.

Como negociador jefe para el 'Brexit' del Parlamento Europeo, Verhofstadt ha contado que ha recibido más de 1.000 cartas de ciudadanos británicos que le han transmitido que no quieren desvincularse de la "civilización europea".

Verhofstadt ha dicho que la mayoría de los ciudadanos que le han escrito lo han hecho movidos por la emoción y por el sentimiento de que no quieren perder su identidad europea cuando el 'Brexit' sea una realidad, además de trasladarle que no entienden por qué las consecuencias negativas de este proceso no se abordaron en la campaña del referéndum, centrada en los aspectos económicos de la salida del club comunitario.

Muchas de las cartas, según ha contado, han empezado con la frase "Soy un ciudadano británico y no quiero perder mi relación con Europea y con la civilización europea". "La emoción está apareciendo ahora y todos esos electores querrán continuar en la Unión Europea y tienen el sentimiento de que están perdidos, de que nadie les defiende ya, de que están perdiendo parte de su identidad y, por este motivo, estoy intentando convencer a la Unión Europea, no solo al Parlamento Europeo, para que asuma este sentimiento de ciudadanos británicos", ha explicado

Verhofstadt ha hecho hincapié en que la situación generada por el Brexit es una "crisis" para la Unión Europea". "El hecho de que un país grande como Reino Unido se vaya de la UE... Es una muestra de una crisis es una tragedia, un desastres, una catástrofe, como quieran llamarla", ha explicado.

El líder de los liberales en el Parlamento Europeo ha subrayado que ahora lo que hay que hacer es buscar "una nueva asociación" entre la Unión Europea y Reino Unido. "Desafortunadamente, toda vez que se trata de una decisión tomada por el Gobierno británico, eso no puede ser el mercado único porque no aceptar la libertad total", ha añadido.

"Tampoco puede ser una unión aduanera", ha continuado, "porque quieren tener sus propios acuerdos comerciales". "No pueder por medio del Tribunal Europeo de Justicia ni puede ser la zona económica europea", ha asegurado.

Preguntado sobre si cree que todavía se puede alcanzar un acuerdo satisfactorio para ambas partes, Verhofstadt ha dicho que "eso es exactamente" lo que están intentando lograr. Además, ha afirmado que no puede haber "una frontera estricta" entre Irlanda, que continuará siendo parte de la Unión Europea, e Irlanda del Norte, que forma parte de Reino Unido.

"Lo que no puede ocurrir es que destruyamos todos los esfuerzos que hemos hecho durante los últimos 20 o 30 años para tener paz allí, por lo que no puede haber una frontera estricta", ha argumentado.