Weah promete trabajar contra la corrupción y "mejorar la vida" de la población de Liberia

El presidente electo de Liberia, George Weah, ha prometido este sábado que trabajará para acabar con la corrupción en el país, asegurando que entre sus objetivos está "mejorar la vida" de la población.

"Los elegidos para servir (al país) deben estar dedicados a las ideas de las bases y la transformación social", ha dicho, recalcando que durante su mandato no habrá lugar "para los que engañan al pueblo liberiano a través de la corrupción".

"Su trabajo no ha terminado aún, ya que continuaremos contando con usted para fortalecer nuestro alcance tanto con socios al desarrollo como con inversores para hacer que el país avance", ha apuntado, en referencia a Johnson-Sirleaf.

Por último, el presidente electo ha resaltado que su partido y el resto de formaciones opositoras "no son enemigos". "Os damos la bienvenida con los brazos abiertos mientras trabajamos todos por construir nuestro país", ha señalado.

"Estas elecciones fueron una disputa de ideas y no un choque entre personas. Nuestras ideas son diferentes, pero eso no significa que no tengáis una contribución que hacer", ha remachado, tal y como ha recogido el diario local 'Daily Observer'.