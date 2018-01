Mira Sorvino, Greta Gerwing... Woody Allen se ve acorralado por las actrices

Informativos Telecinco / Agencias

Debido a las recientes acusaciones de abusos sexuales realizadas por Dylan Farrow y vertidas contra su padre adoptivo, Woody Allen, no son pocas las actrices que han mostrado su rechazo a trabajar con él.

Rebecca Hall , quien protagonizó dos películas de Allen, ‘Vicky Cristina Barcelona’ y ‘Un día lluvioso en Nueva York’ ha anunciado este pasado viernes a través de una foto en su Instagram que donaría todo el salario ganado a través de sus películas al fondo de defensa legal de la asociación Time’s Up .

Además, ha pedido disculpas por su decisión de trabajar con él, aunque también afirma que sigue agradecida a Allen por darle uno de sus primeros papeles en el cine. No obstante, explica que, tras escuchar la versión de Farrow, siente que sus acciones “han hecho que otra mujer se sienta silenciada”.

Greta Gerwing trabajó con Allen en la película 'A Roma con amor' y ahora, tras las acusaciones por abusos sexuales, ha confesado que: "Ahora no hubiera trabajado en esa película. Es algo que tomo muy en serio, lo he estado pensando mucho y me he tomado mi tiempo para reunir las palabras y decir lo que de verdad pienso. No he vuelto a trabajar para él y no lo volveré a hacer más ".

No son las únicas, pues Mira Sorvino , que apareció en ‘Poderosa Afrodita’, también se arrepiente. Esta última ha escrito una carta abierta a la hija adoptiva de Allen pidiéndole perdón por haber trabajado con su padre.

La carta ha sido publicada en The Huffington Post y en ella Sorvino afirma sentirse ”muy triste” por haber aceptado un papel en la película. Además añade que: "No me puedo imaginar cómo te has sentido todos estos años viendo cómo todos, incluyéndome a mí y a incontables personalidades de Hollywood, alababan una y otra vez a quien habías acusado por haberte hecho tanto daño cuando eras una niña. Has dicho la verdad todo este tiempo y se me rompe el corazón por no haberte creído... Lo siento mucho ".

En agradecimiento, Farrow publicó los siguientes mensajes en Twitter : “Greta, gracias por tu voz. Gracias por tus palabras. Por favor, sepan que son muy sentidas y apreciadas” y “Estoy abrumada y no tengo suficientes palabras para expresarte mi agradecimiento”.

De esta manera, muchos actores de Hollywood están apoyando a los movimientos como Me Too y Time’s Up , contra el acoso sexual en la industria del cine.