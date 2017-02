Una adolescente humilla a un taxista y lo comparte en las redes sociales

Tamika Dudley, de 19 años, de Brisbane (Australia) afirma que un taxista se perdió mientras buscaba su destino y que usó ésto como excusa para pedirle que se bajara del automóvil.

La adolescente grabó la prueba del conductor y publicó las imágenes en la red social Snapchat. En el vídeo, ella afirma que debería de haber sido un viaje de 10 minutos, pero que sin embargo, se alargó hasta un total de 50 minutos.

Durante el vídeo, ella le grita al taxista: “me pongo el GPS… así que siga el GPS… ¿Por qué está difícil seguir el GPS?, decía la adolescente como recoge The Sun. “Juro por Dios que como se vuelva a perder, va a haber un montón de problemas”, seguía diciendo la joven al taxista. Después de unos minutos angustiosos, el taxista le pidió que saliera del coche, algo que no se tomó muy bien la joven, quien le contestó: “usted me recogió, eres un taxista y me dice que me vaya porque usted no sabe a dónde va”.

Después de que saliera a la luz el vídeo, la adolescente ha aumentado considerablemente el número de seguidores.