50 intoxicados en el aeropuerto de Hamburgo por una sustancia no identificada

El aeropuerto de Hamburgo ha sido cerrado tras el escape de una sustancia no identificada y después de que decenas de personas presentaran problemas respiratorios. Al parecer, tal y como informa 'Bild', dicha sustancia se introdujo en el aire acondicionado propagándose así por toda la instalación.

Tal y como ha confirmado un portavoz del aeropuerto, unas cincuenta personas han resultado afectadas y el tráfico aéreo ya se ha reanaudado.

UPDATE Hamburg Airport: traffic is resuming after evacuation, Eurowings #EW4333 is the first to land https://t.co/nysquJCmuP pic.twitter.com/bUMQFOgNYs