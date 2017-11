El antiguo jefe de Gabinete de Fernández de Kirchner publica una dura carta contra la ex presidenta

Aníbal Fernández, antiguo jefe de Gabinete de la ex presidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner, ha publicado este martes una carta en la que critica la nueva aventura electoral de la líder izquierdista porque, entre otras cosas, no ha contado con él ni con otros "leales".

El ex jefe de Gabinete ha considerado que "estos partiduchos no tienen la densidad ni la carnadura y textura del Movimiento Nacional" y lo ha achacado a que "el peronismo no ha sido invitado". "¿Qué digo invitado? Ha sido más bien desinvitado", ha lamentado.

Fernández, que se ha incluido entre los "estigmatizados" --"te piden que no vayas a actos, que no integres listas, que no juegues"--, ha advertido de que, "aunque decidan una campaña 'light' y 'amateur' para evitar que se recuerde a la Vieja Cristina", este "fuego amigo" no pasará inadvertido.