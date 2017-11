El autor del artículo 50 asegura que es posible revertir el 'Brexit' en cualquier momento

John Olav Kerr, el experto legal que redactó el artículo 50 del Tratado de Lisboa que ha activado el Gobierno británico para abandonar la Unión Europea, ha asegurado este viernes que el protocolo de salida, el 'Brexit', puede ser cancelado en cualquier momento y que la primera ministra del país, Theresa May, está "confundiendo" a la población.

"Conforme van apareciendo informaciones nuevas, la gente cambia de opinión y no hay nada en el Artículo 50 que se lo impida. Creo que el pueblo británico tiene derecho a saber esto y no deberían confundirles", ha asegurado en declaraciones recogidas por el diario británico 'The Independent'.