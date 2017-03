Desde la Casa Blanca a París... El mundo se solidariza con Londres

El Gobierno británico está consternado por el atentado frente a su Parlamento y desde fuera, los líderes internacionales han mostrado su repulsa al terrorismo y su apoyo a las víctimas y al Reino Unido. De riguroso negro, la primera ministra Theresa May, ha calificado de repulsivo y depravado el ataque terrorista. Ha dejado claro que no van a ceder ante el terror "ni a permitir que el odio y la maldad nos dividan". El líder de la oposición, Jeremy Corbyn, insiste en calificar lo ocurrido de "terrible". El alcalde reitera que como ciudad, Londres no se dejará intimidar por los terroristas: "Hemos demostrado en el pasado cómo derrotarlos y lo haremos otra vez en el futuro. Los mensajes de condena, solidaridad y condolencias han llegado de todas partes. Desde España el rey Felipe VI y Mariano Rajoy han remitido sendos telegramas. Desde la Casa Blanca, el secretario de Estado, Rex Tillerson, ha condenado el atentado "trágico, nuestros pensamientos y oraciones para las víctimas. Ha sido horrible". Y en París, otra ciudad golpeada por el terrorismo, se ha apagado la Torre Eiffel, su icono más emblemático.