Atentado en Londres: Theresa May informa de que el atacante es "ciudadano británico"

La primera ministra británica, Theresa May, ha explicado en el Parlamento británico que se mantiene el nivel de amenaza terrorista en "severo", el segundo nivel más alto, tras el atentado terrorista en Londres y ha informado de que el atacante, nacido en Reino Unido, actuó solo y fue investigado hace unos años por el MI5 aunque actualmente no estaba en el radar de los servicios antiterroristas. Según la primera ministra británica, no hay más información sobre su plan pero se está llevando a cabo una "investigación intensiva" y se cree que lo hizo movido por la ideología islamista.

May ha indicado que la "amenaza del terrorismo es real" y que los ciudadanos británicos "han de seguir vigilantes, pero no deben esconderse ante estas amenazas". Además, la primera ministra británica ha indicado que la Policía no cree que se vayan a producir más ataques por el momento por lo que se mantiene el nivel de amenaza terrorista en el segundo nivel más alto.



"No tenemos miedo. Nuestra resolución nunca cederá ante el terrorismo", ha asegurado May en una declaración ante la Cámara de los Comunes, denunciando que el ataque en el que murieron tres personas más el propio atacante fue un ataque contra "la democracia" y "contra la gente libre en todas partes". "Nuestros valores prevalecerán", ha sostenido.

La primera ministra ha confirmado que el atacante dejó dos muertos en el puente, y otro más a la entrada del Parlamento, un agente de policía. Además, ha aclarado que unos 40 personas resultaron heridas, entre ellas tres niños franceses, dos rumanos, cuatro surcoreanos, un alemán, un irlandés y un estadounidense, además de tres agentes que se encuentran graves.

Theresa May ha rendido homenaje al policía que murió en el ataque, Keith Palmer, y que impidió que el atacante entrara en el Parlamento. "Ayer vimos lo peor de la humanidad, pero debemos recordar lo mejor", ha señalado, y ha recordado la actuación de la Policía que impidió al atacante conseguir su objetivo y también los intentos del diputado Tobias Ellwood por salvar la vida del agente.

El ataque en Westminster



A las tres menos cuarto de la tarde (hora local) un atacante, al volante de un coche, se subió a una de las aceras del puente de Westminster y comenzó a arrollar a los peatones hasta que al final chocó con la valla del Parlamento británico. Algunos de los peatones se lanzaron al río. Otros salieron corriendo en todas direcciones. El atacante se bajó del coche con dos cuchillos y apuñaló al policía Keith Palmer en la zona ajardinada del palacio. Llegó a herir a tres agentes antes de ser abatido a tiros.

Evacuación de la primera ministra

Theresa May se encontraba en el interior del Parlamento cuando se produjo lo que la Policía Metropolitana ha calificado de "incidente terrorista" en su interior, pero fue evacuada a la sede de Gobierno, el número 10 de Downing Street. Allí convocó una reunión de urgencia del Comité de Emergencias Cobra. Poco después, compareció brevemente ante los medios de comunicación para aclarar el relato de lo que no dudó en calificar de "ataque terrorista", si bien subrayó que "los detalles completos" no se conocerán hasta que las investigaciones avancen.

"Puedo confirmar que se trata de un único atacante que condujo su coche contra los peatones en el puente de Westminster matando a dos personas e hiriendo a varias" y que después " corrió hacia el Parlamento" armado con un cuchillo, explicó.

Los agentes de Policía encargados de proteger la sede legislativa interceptaron al "terrorista" en la entrada y dispararon contra él hasta matarle, aunque antes logró apuñalar a varios uniformados, uno de los cuales falleció.

"Nuestros corazones y nuestras oraciones son para todos los afectados, para las víctimas y sus familias", dijo May y destacó la "valentía" de las fuerzas de seguridad, "hombres y mujeres excepcionales que una vez más han arriesgado sus vidas para mantenernos a salvo".

La jefa de Gobierno indicó que "el objetivo de este ataque no es casual". "El terrorista eligió atacar el corazón de nuestra capital, donde gente de todas las nacionalidades, religiones y culturas se une para celebrar los valores de la libertad y la democracia", subrayó.

En concreto, señaló, eligió atacar Westminster, "el Parlamento más antiguo del mundo", que representa "los valores de la democracia, de la libertad, de los Derechos Humanos y del Estado de Derecho", lo que lo convierte en objetivo de quienes pretenden acabar con ellos.

"Cualquier intento de derrotar estos valores mediante la violencia y el terror está destinado al fracaso", recalcó.