Las autoridades iraníes derriban a un 'dron' no identificado en el centro de Teherán

Las unidades de defensa antiaérea de Irán han derribado este lunes un vehículo aéreo no tripulado (UAV) que se encontraba sobrevolando sin permiso el centro de Teherán, según ha informado la agencia de noticias Fars.

Los residentes en la capital iraní han asegurado que han escuchado decenas de disparos de cañones antiaéreos de varias unidades de Defensa Aérea en el oeste de Teherán. Según los primeros informes, los cañones antiaéreos desplegados en la Universidad de Teherán y de varias unidades más han realizado varios disparos para derribar al 'dron'.

Un vídeo publicado por la agencia de noticias Fars muestra varios de los disparos que han realizado los cañones del oeste y el suroeste de Teherán en su intento por derribar la aeronave no tripulada. El gobernador de la provincia de Teherán, Isa Farhadi, ha explicado que la aeronave sin piloto no era militar y que ha sido derribada por volar por una zona no autorizada.

"No ha sido un 'dron' militar. Ha entrado en la zona de exclusión aérea. No sabemos de dónde procede", ha asegurado Farhadi.