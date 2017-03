Ben Affleck hace pública su lucha contra la adicción al alcohol

Ganaba Ben Affleck el segundo Óscar de su carrera cuando, acelerado, acertaba a decir a ese Hollywood que tanto le había vapuleado que lo importante no son los golpes de la vida, que lo que importa es levantarse. Y a eso ha aprendido el actor. A caer y seguir adelante. Confiesa ahora su pelea con el alcohol, y en su deseo de vivir la vida al máximo y ser el mejor padre, dice, quiere que sus hijos sepan que no debe dar vergüenza pedir ayuda cuando se necesita. Una confesión en las redes sociales con mensaje especial a su ex, la actriz Jeniffer Gardner, por su apoyo.

Affleck ni es el primero ni será el último de Hollywood en confesar este problema. Sonado fue el gusto a la bebida de Bogart o Ava Gardner. Evidentes fueron las borracheras de Liza Minelli y obvio el mediático 'subidón' de Jhonny Deep en plena entrega de premios. De igual modo, borrachos al volante han pillado a Charlie Sheen o Mel Gibson. Adicciones que, en muchos casos, ocultan depresión y tormento por una vida fallida.