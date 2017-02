Un informe británico recrimina a las fuerzas tunecinas su "cobardía" ante el atentado de Susa

Las familias de las víctimas denunciarán al operador turístico TUI

Una investigación judicial llevada a cabo en Reino Unido sobre el atentado de 2015 en un complejo turístico de Susa (Túnez) ha concluido que las fuerzas de seguridad locales actuaron de forma "cobarde", si bien ha evitado establecer una relación directa entre su comportamiento y el gran número de muertes --un total de 39--.

El juez Nicholas Loraine-Smith ha analizado durante seis semanas los pormenores de un ataque reivindicado por el grupo terrorista Estado Islámico y en el que perdieron la vida 30 ciudadanos de Reino Unido. Entre las cuestiones examinadas han figurado el papel de las autoridades locales y el de el touroperador TUI.

Para Loraine-Smith, en el mejor de los casos, la actuación de las fuerzas de seguridad tunecinas fue "caótica" y, en el peor, "cobarde", según medios británicos. Los agentes apostados en las inmediaciones corrieron en dirección contraria al tiroteo en busca de más armas y el terrorista no fue abatido hasta una hora después.

No obstante, el juez ha matizado que no ha encontrado ninguna relación directa o causal entre la respuesta de los agentes locales y el elevado número de fallecidos. El único factor que podría haber cambiado realmente las cosas es que los guardias del hotel hubiesen estado armados, una "opción no realista" teniendo en cuenta las leyes tunecinas.

"La verdad, simple aunque trágica, es que un hombre armado con pistola y granadas entró en el hotel con la intención de matar a todos los turistas que pudo", ha asegurado Loraine-Smith en su informe final sobre el caso, en el que ha aplaudido el "coraje personal" demostrado por parte de la plantilla del complejo.

EL PAPEL DE TUI

El juez también ha descartado que se pueda imputar una negligencia a la firma TUI, con la que viajaron todos los británicos asesinados. En este sentido, ha argumentado que la ley no cubre en este caso a turistas que accedieron a ir de vacaciones a Túnez de forma voluntaria, lo que no ha gustado a los allegados de las víctimas.

Una abogada que representa a 22 de estas familias, Kylie Hutchison, ha anunciado que presentarán una demanda civil contra TUI. Las víctimas recriminan a la empresa que no actualizase su página web tras el atentado ocurrido tres meses antes en el Museo del Bardo de la capital tunecina y que no instase a sus clientes a consultar las recomendaciones d viaje del Ministerio de Exteriores de Reino Unido.

"Es crucial que toda la industria turística aprenda de lo que ocurrió en Susa para reducir el riesgo de que sucedan catástrofes similares en el futuro", ha explicado la abogada ante un grupo de emocionados familiares.

También a las afueras del tribunal, el director de TUI en Reino Unido, Nick Longman, ha pedido perdón por el "dolor" causado y ha abogado por "adaptar" la industria a las circunstancias de seguridad actuales, pero ha insistido en que es "erróneo" atribuirles una hipotética negligencia.