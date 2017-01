Le diagnostican cáncer en un supermercado durante su luna de miel

La joven de 26 años fue diagnosticada con un cáncer de tiroides en estadio tres. Gracias a la audacia de la doctora, que le diagnosticó al verle el bulto mientras compraba en un supermercado, la chica recién casada ha salvado la vida.

La joven y Matt, ya su marido, habían decidido casarse en la isla aprovechando que las familias de ambos estaban allí de vacaciones. Tras la boda, Danielle fue al supermercado con su abuela, que reside en Chipre, y se encontraron con la doctora de la anciana. Fue ella quien le insistió en revisar el bulto.

Danielle se ha mostrado "muy agradecida a la doctora que me ha salvado la vida". "Nadie más se había percatado del bulto antes y no pensé que fuera algo por lo que preocuparse", ha dicho la joven en declaraciones al diario The Mirror.

Cuando llegó a Reino Unido le extirparon la tiroides en dos operaciones y después se sometió a un tratamiento de radioterapia para acabar con todas las posibles células cancerígenas.