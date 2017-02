El resquicio legal que podría destituir a Donald Trump

El impeachment no es algo muy común en política, aunque tampoco imposible. Sino que se lo digan a Dilma Rousseff, la ex presidenta de Brasil que fue destituida y posteriormente sucedida por el ex vicepresidente Michel Temer.

Pues bien, en lo que se refiere a la Presidencia estadounidense, existe un resquicio legal que podría parar la marea de titulares sobre Trump y el retroceso en los derechos humanos fundamentales. Éste es: la 'cláusula de emolumentos extranjeros' de la Constitución de los Estados Unidos. Una cláusula que el presidente reconoció al jurar su cargo y que está violando de manera directa. Establece que "ninguna persona que ocupe un empleo remunerado u honorífico aceptará ningún regalo, emolumento, empleo o título, sea de la clase que fuere, de cualquier monarca, príncipe o Estado extranjero, sin consentimiento del Congreso".

Es por esto que ya se ha puesto en marcha una iniciativa ciudadana para destituir a Trump que cuenta con más de 650.000 firmas.

Una de las razones por las que Donald Trump se enfrenta a esta cláusula es que es un hombre de negocios con importantes intereses financieros y enredos gubernamentales en todo el mundo.

En un reciente artículo de opinión para la revista Time , los juristas James C. Nelson y John Bonifaz, miembros de la organización Free Speech For People , explican de qué se trata y por qué creen que debería usarse ese recurso.

Cuentan que "en el caso de la propiedad de Trump sobre la Trump Organization, [el conflicto con la cláusula de emolumentos extranjeros] solo podría resolverse mediante una liquidación total de los activos de sus empresas, debiendo las ganancias de esa liquidación ser invertidas por un administrador independiente, sin la participación o conocimiento de Trump. La decisión de Trump de continuar con los negocios de la Trump Organization, de seguir manteniendo su propiedad sustancial de la organización y dar la gestión de la misma a sus hijos, es lamentablemente insuficiente para hacer frente a la cláusula de emolumentos".

Pero afirman que aún peor es que Trump declarase " puedo ser presidente de EEUU y aún dirigir mis negocios al 100%, firmar cheques en nombre de mis empresas". Y también: "La ley está de mi parte, lo que significa que, como presidente, no puedo tener un conflicto de interés".

Declaraciones como éstas son las que están haciendo florecer las desavenencias en el país estadounidense y las posturas cada vez más enfrentadas en lo que se refiere a Trump. Opiniones como las de los juristas C. Nelson y Bonifaz son más y más comunes y, como explican en el artículo previamente citado, "para abordar este caso sin precedentes de corrupción en la Oficina Oval y esta amenaza a nuestra Constitución y nuestra democracia, creemos que el Congreso debe impulsar una investigación para el impeachment del presidente Trump. Los conflictos de intereses del presidente son cada vez más evidentes".

Mientras tanto, insisten que "en lugar de empezar a hacer grande a Estados Unidos de nuevo, el 45º Presidente de EEUU debería leer la Constitución" y ser un presidente honesto.