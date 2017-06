El comisario francés recalca que el calendario para el 'Brexit' "no es opcional"

El comisario ha advertido de que la Unión Europea necesita saber si los interlocutores en Londres sobre el 'Brexit' siguen siendo los designados hasta ahora y si se mantienen los ministros de más peso en el Gobierno de Theresa May.

Otro de los comisarios que han reaccionado a primera hora de este viernes es el responsable de Asuntos Económicos y Monetarios, el socialista francés Pierre Moscovici, quien en una entrevista con la emisora 'Europe1' ha reconocido que "no ha pasado lo que estaba previsto".

La 'premier' británica esperaba obtener un mayor apoyo en estos comicios y contar con un mandato reforzado para dirigirse al bloque comunitario. "May afronta sin duda una situación menos sencilla", ha considerado el comisario, que sin embargo ha recalcado que ello no altera en el fondo el calendario para el 'Brexit'.

"Sin duda tendrá un impacto en el espíritu de las negociaciones, pero no pone en duda la apertura de las negociaciones", ha expresado Moscovici, en respuesta a las dudas de si la caída de los conservadores podría hacer dar marcha atrás en la decisión de abandonar la UE.

Moscovici ha pedido que no se interpreten estas elecciones como un "segundo referéndum" y ha recalcado que la campaña se ha centrado en asuntos como la seguridad y lo social, y no tanto en las relaciones con la UE. "El calendario no es un calendario opcional, es jurídico ( *). Y las negociaciones se van a abrir", ha zanjado.