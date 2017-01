Una congresista de EEUU revela que se reunió con Al Assad en Siria para hablar de un acuerdo de paz

La congresista estadounidense Tulsi Gabbard ha desvelado este miércoles que se reunió con el presidente de Siria, Bashar al Assad, durante un viaje de cuatro días al país árabe para discutir la posibilidad de un acuerdo de paz.

"Cuando surgió la posibilidad de reunirse con él lo hice, porque pensé que lo importante es preocuparse realmente por el pueblo sirio, su sufrimiento", ha dicho, en declaraciones a la cadena de televisión estadounidense CNN.

"Tenemos que ser capaces de reunirnos con cualquiera que sea necesario si hay una posibilidad de lograr la paz", ha defendido Gabbard, congresista demócrata por el estado de Hawái.

Así, ha defendido un diálogo entre los gobiernos de Estados Unidos y Siria, resaltando que "independientemente de lo que se piense de Al Assad, es el presidente de Siria".

"Para lograr un acuerdo de paz, para un posible acuerdo de paz viable, tiene que haber una conversación con él", ha sostenido Gabbard, quien es además miembro del Comité de Asuntos Exteriores y Servicios Armados de la Cámara de Representantes.

En el marco de este cargo, introdujo recientemente una legislación que prohibiría la entrega de fondos federales a países que apoyan a grupos terroristas.

"Los sirios me preguntaron: '¿Por qué Estados Unidos y sus aliados apoyan a estos grupos terroristas que están destruyendo Siria, cuando fue Al Qaeda el que atacó Estados Unidos el 11-S, no Siria?' No tuve una respuesta", ha dicho.

Estados Unidos ha anunciado en varias ocasiones que financia a grupos opositores moderados, si bien Siria y sus aliados acusan a Washington de respaldar a grupos extremistas.

En este sentido, Gabbard ha recalcado que los sirios con los que se reunió aseguraron que no hay rebeldes moderados en el país. "Dejemos que sea el pueblo sirio el que determine su futuro, no Estados Unidos ni otro país extranjero", ha remachado.