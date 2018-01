Pensaban que era una conmoción cerebral pero ahora está entre la vida y la muerte

"Ella se cayó ycon severidad en la pista. Un par de días después, empezó a vomitar y tenía dolores de cabeza. Los médicos le hicieron una tomografía computarizada y una resonancia magnética. Mientras estaba allí, el radiólogo me dijo que si tenía más vómitos y dolores de cabeza, la llevara directamente al hospital", explica su madre a Daily Mail

Ese mismo día, sometieron a la joven una operación de emergencia para redirigir el líquido en su cerebro. “Taladraron un agujero en la base de su cerebro, para que el fluido tuviera una forma diferente de salir, ya que el tumor estaba bloqueando el camino natural. Después, nos dijeron que era un glioma de bajo grado y que la mayoría de las personas pueden vivir con él durante años sin síntomas . Me sentí muy feliz de saber eso", explica su madre.

"El tumor ha crecido mucho y no se suponía que iba a hacerlo. Tiene un tumor maligno de alto grado y está en un lugar al que no se puede llegar . Los doctores admiten que no hay mucho que puedan hacer, excepto verlo crecer. Lo primero que dicen que desaparecerá es su vista, luego su capacidad para caminar ”, cuenta su madre.