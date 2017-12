La constructora Odebrecht asegura que los contratos que la vinculan con Kuczynski son reales y legítimos

La constructora brasileña Odebrecht ha asegurado este sábado que los contratos suscritos con las empresas Westfield Capital (2004-2007) y First Capital (2005-2013) -_vinculadas con el presidente peruano, Pedro Pablo Kuczynski-_ fueron reales y legítimos y que se pactaron con la mediación del empresario chileno Gerardo Sepúlveda, exsocio de Kuczynski.

Apunta además que esa información no era reservada, pues no forma parte de hechos del proceso de colaboración eficaz con el Ministerio Público. "Los servicios de asesoría y estructuración financiera brindados por First Capital y Westfield Capital corresponden a servicios efectivamente prestados a empresas de Odebrecht y fueron debidamente pagados y contabilizados oficialmente", explica.