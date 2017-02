La oposición siria continuará negociando la paz en Astaná si Rusia cesa realmente sus ataques en el país

La oposición armada solo tomará parte en futuras negociaciones de paz sobre Siria en Astaná (la capital de Kazajistán) si Rusia se compromete realmente a cesar por completo sus ataques aéreos sobre los grupos rebeldes y a preservar el débil alto el fuego entre Gobierno y oposición, ha hecho saber el jefe de la delegación siria que representa a los grupos rebeldes y miembro de la organización Yeish al Islam, Mohamed Alush.

"No, no iremos a Astaná si (Rusia) no cumple sus promesas anteriores", dijo Alush quien participa en las consultas sirias bajo los auspicios de la ONU que se desarrollan estos días en Ginebra.

En la conferencia de Astaná, cuyo principal objetivo es consolidar el alto el fuego vigente en Siria desde el 30 de diciembre pasado, Rusia, Irán y Turquía anunciaron la decisión de establecer un mecanismo tripartito para vigilar la observancia de la tregua.

"Primero, no se ha logrado el alto el fuego. Y segundo, nos aseguraron que el mecanismo (para el control de la tregua) y la tregua se volverían a debatir en Ankara dos días más tarde. Y eso tampoco ocurrió", dijo el delegado opositor.

Alush pidió a Rusia que "prometa de verdad que aspira a una solución política y que excluirá completamente a Irán (aliada de Damasco) de las negociaciones", según ha declarado a la agencia oficial de noticias rusa, RIA Novosti.