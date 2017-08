Un descarrilamiento deja al menos una veintena de heridos en Uttar Pradesh (India)

Al menos una veintena de personas han resultado heridas y dos podrían haber muerto, pendiente de verificación policial, al descarrilar un tren en el estado indio de Uttar Pradesh (en el norte del país) este sábado.

De acuerdo con el diario 'The Times of India', son al menos dos los fallecidos en el suceso pero el Ministerio de Ferrocarriles todavía no ha podido confirmar esta información.