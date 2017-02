El director de la UNRWA reclama un "horizonte político" para los palestinos

Los 5,3 millones de refugiados palestinos se enfrentan a una "crisis casi existencial" Los estudiantes palestinos quieren tener las mismas expectativas que otros y no ser vistos solo como víctimas, sino también como actores

Los 5,3 millones de refugiados palestinos se enfrentan a una "crisis casi existencial"

Los estudiantes palestinos quieren tener las mismas expectativas que otros y no ser vistos solo como víctimas, sino también como actores

El comisionado general de la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos (UNRWA), Pierre Krähenbühl, ha defendido la necesidad de dar a los palestinos un "horizonte político" y una esperanza sobre su futuro, incidiendo en que la falta de perspectivas y de oportunidades está haciendo mella especialmente en los más jóvenes.

En una entrevista concedida a Europa Press durante su visita a Madrid, Krähenbühl ha sostenido que "uno de los problemas fundamentales es la falta de respeto de los derechos y la dignidad de los palestinos" y si no se tiene esto en cuenta "las soluciones van a ser muy difíciles".

Por ello, ha defendido la "importancia de volver a abrir un espacio y un horizonte político". "Si no se vuelve a crear un espacio, la angustia entre los jóvenes va a aumentar y eso sería un problema a nivel general, ya que los niveles de frustración son muy altos", ha aclarado.

No obstante, no ha querido entrar a plantear la posibilidad de un nuevo conflicto en la Franja de Gaza. "Mucho más que un conflicto lo que me llama la atención y me preocupa es el impacto profundo psicológico sobre toda esta población y cómo eso puede contribuir a la seguridad y la estabilidad en la región", ha explicado.

"El mundo debe tomar medidas políticas para resolver el conflicto que sean mucho más serias", ha defendido el máximo responsable de la UNRWA, aunque ha subrayado que no es el papel de esta agencia de la ONU "definir cuál es la solución".

En cuanto a las recientes declaraciones de un miembro de la Administración de Donald Trump poniendo en entredicho la solución de dos estados para el conflicto, Krähenbühl ha recordado que la "posición de la ONU es clara: la mejor solución es dos estados" y ha abogado por "ver qué pasa", ya que por el momento "no hay nada concreto".

"CRISIS EXISTENCIAL"

El comisionado de la UNRWA ha reconocido que la "justificada atención" que reciben crisis como la de Siria y otras ha hecho que la atención hacia los refugiados palestinos haya disminuido. Sin embargo, ha resaltado, estos se enfrentan "a una crisis casi existencial" después de "50 años de ocupación israelí y 10 años de bloqueo en la Franja de Gaza", a lo que se suma la "falta de perspectivas de una solución política".

Actualmente hay 5,3 millones de refugiados palestinos, casi los mismos habitantes que tienen países como Noruega o Irlanda, ha ilustrado, frente a los 750.000 para cuya asistencia fue creada la UNRWA en 1950. De ellos, más de 1,5 millones viven en 58 campos de refugiados en Cisjordania, Jerusalén Este, Gaza, Líbano, Jordania y Siria.

Detrás de estas y otras cifras, ha incidido Krähenbühl, "hay millones de destinos individuales y un destino colectivo". Los niños que acuden a las escuelas gestionadas por la UNRWA tienen "las mismas esperanzas y expectativas" que otros y quieren tener sus derechos y perspectivas. Sin embargo, en el caso de los estudiantes en Gaza, donde hay 260.000, "el 65 por ciento no encuentran trabajo cuando terminan sus estudios".

"En 25 años trabajando en situaciones de conflicto nunca conocí a un refugiado que quiera serlo y que quiera quedarse donde está", ha subrayado Krähenbühl, que antes de tomar las riendas de la UNRWA en marzo de 2015 trabajó para el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR).

NO SON SOLO VÍCTIMAS

"Muchos de nuestros alumnos dicen 'sabemos que somos víctimas de una injusticia y que somos refugiados, pero también queremos que el mundo nos reconozca por nuestras capacidades, nuestras ambiciones, voluntad de contribuir y participar en un mundo que se construye'", ha señalado, defendiendo que "no hay que ver a las personas únicamente como víctimas sino también como actores de su destino".

Por otra parte, ha hecho especial hincapié en el "profundo impacto psicológico" que la situación tiene sobre los refugiados palestinos, y en particular entre los que viven en Gaza, muchos de los cuales han vivido ya varios conflictos con Israel y han perdido a familiares o amigos. Aquí, la UNRWA ha constatado un aumento del número de suicidios y actualmente tiene que distribuir ayuda alimentaria a un millón de personas, frente a las 80.000 de 2000.

En el caso del territorio costero, el bloqueo impuesto por Israel también está teniendo un claro impacto sobre la falta de libertad de movimientos --el 90 por ciento de los estudiantes de las escuelas de la UNRWA no han salido de la Franja-- pero también a nivel de empleo, con "pespectivas de encontrar trabajo muy bajas".

"Es una bomba de relojería y un riesgo para todo el mundo, para los refugiados mismos, para la seguridad de los palestinos y los israelíes" si bien ha considerado que "no es muy útil especular sobre qué forma puede tomar esa situación", ha afirmado, en referencia a la posibilidad de un nuevo estallido de violencia.

En el caso de los refugiados palestinos que viven en Cisjordania, el máximo responsable de la UNRWA se ha referido al "impacto" que está teniendo en ellos la ampliación de los asentamientos judíos.

SIRIA

En cuanto a la situación de los refugiados palestinos en Siria, ha explicado que antes del conflicto vivían unos 560.000, pero unos 120.000 "han huido". De los que quedan, ha precisado, el 95 por ciento depende de UNRWA y el 65 por ciento se han visto desplazados. "Estamos ante una nueva generación que se enfrenta al trauma del desplazamiento", ha subrayado.

Krähenbühl ha admitido que los refugiados palestinos en Líbano se encuentran en una peor situación "en términos sociales y de perspectivas" puesto que, al contrario que en Siria y Jordania, tienen más limitadas las opciones de empleo, ya que "tienen prohibido ejercer 40 profesiones".

En cuanto a las críticas de falta de imparcialidad y de neutralidad de la UNRWA, ha recordado que el mandato expreso de esta agencia cuando fue creada estaba dirigido "a una comunidad" al tiempo que ha asegurado que intentan ser "lo más neutrales posibles". No obstante, ha resaltado, "trabajamos en un contexto muy polarizado y todo lo que toca a Israel y Palestina es algo muy sensible".

Pero para poder llevar a cabo su labor, ha reconocido, la UNRWA necesita "financiación estable y duradera" puesto que su trabajo contribuye "a la dignidad de las personas y la estabilidad de las comunidades y la región".

En este sentido, ha reconocido que además de la ayuda de emergencia y los "servicios casi estatales que ofrece la agencia en materia de salud, educación y saneamiento" también hacen falta fondos para proyectos más a largo plazo para el desarrollo de los lugares donde viven los refugiados palestinos y la mejora de sus oportunidades.

Por último, ha expresado su "agradecimiento" tanto al Gobierno español, como a las comunidades autónomas y los ayuntamientos por "el interés y la solidaridad" mostrada hacia la labor de UNRWA y en general por el "apoyo histórico de la ciudadanía" a los palestinos.