Trump con el frente de la Comunicación también abierto

Sobre el denominado por los medios de comunicación en Estados Unidos “ el yernísimo ” hay dos frentes abiertos, por un lado la investigación de sus posibles lazos con el Presidente de una entidad financiera pública rusa y quebrada. Segey Gorkov se reunió con Kushner en diciembre del año pasado y es el presidente del VneshEconomBank, una agencia de desarrollo rusa que ha estado sometida a las sanciones de Estados Unidos durante casi tres años.



El FBI estudia si la reunión entre ambos se llevó a cabo para discutir sobre los negocios familiares de la familia Kushner en Manhattan o, si como mantiene la Casa Blanca , se reunieron para tratar cuestiones políticas con Kushner como asesor del Presidente de Estados Unidos . Además el marido de Ivanka Trump está siendo investigado porque aparentemente ofreció al embajador ruso en Washington la posibilidad de abrir una línea telefónica directa con Rusia para tratar cuestiones como la guerra de Rusia, y sin estar “vigilada” por los servicios de inteligencia de Estados Unidos.

El embajador ruso en Estados Unidos lleva años sometido a investigación (espionaje) por las agencias estadounidenses de inteligencia como “persona de interés”. En teoría ningún ciudadano estadounidense que se reúna con alguien que esté siendo sometido a “vigilancia” debería aparecer en los informes de la NSA, pero el nombre de Kushner - como otros- no se borraron de los informes que la inteligencia de Estados Unidos ha hecho circular por Washington. La Casa Blanca dice que vigilar a Kushner es un delito.



Y mientras el FBI mantiene sus investigaciones abiertas, Trump se ha quedado - tal y como se había filtrado a los medios de comunicación- sin Director de Comunicación . Mike Dubke aparentemente presentó su dimisión el pasad0 18 de Mayo, pero la noticia no se ha hecho pública hasta el regreso de Trump de su viaje oficial. De momento no hay nombres de posibles sustitutos. También se rumorea que Sean Spicer, el portavoz de la Casa Blanca podría presentar su renuncia en las próximas semanas.