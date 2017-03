El espionaje ruso acorrala cada vez más a Donald Trump. A la lista de hombres de su máxima confianza con conexiones con el Kremlin se suma Jared Kushner. El multimillonario marido de Ivanka y su yerno de oro y principal asesor político, estuvo en el polémico encuentro en la Torre Trump entre el embajador ruso y el Michael Flynn, que ya le costó el puesto al consejero de Seguridad Nacional por ocultarlo. Serguei Kislyak es el hombre con la llave maestra del Kremlin en la Casa Blanca. Este nuevo escándalo de espionaje ruso llega tan sólo horas después de que su fiscal general, Jeff Sessions se haya visto obligado a apartarse del caso de los ciberataques rusos por reunirse también con él hasta en dos ocasiones. Encuentros que Sessions llegó a negar al jurar su cargo en el Senado. Ahora los admite pero dice que no va a dimitir porque no hablaron de la campaña, sólo de terrorismo y Ucrania. Trump no se arruga ante la presiones y mantiene su total confianza en su fiscal. En un comunicado en Facebook dice que "es un hombre honesto" y culpa a los demócratas de querer maquillar su derrota electoral con lo que llama una "caza de brujas".