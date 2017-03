Todos niegan las escuchas de Obama a Trump pero él insiste

Ni el propio presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Paul Ryan, da crédito a las acusaciones de Donald Trump de que Barack Obama le espió. Una negativa que se suma a la del Comité de Inteligencia del Senado de Estados Unidos, precedido por otro republicano, que ha asegurado en un informe que no ha encontrado prueba alguna de los "pinchazos" denunciados por el presidente. Y aún así, el portavoz de la Casa Blanca ha salido para decir que Trump mantiene sus acusaciones, argumentado que el que no haya pruebas no niega su validez.