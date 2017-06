Theresa May, una cita con la historia tras una campaña turbulenta

Theresa May aspira a legitimar en las urnas su puesto como inquilina del Número 10 reivindicando el mismo factor que en julio la había catapultado a la residencia oficial. La primera ministra británica cedió a la tentación del adelanto electoral para ampliar su margen de negociación para el Brexit, el catalizador de que la titular de Interior de David Cameron acabase reemplazando al mandatario que la había apodado 'Submarino May' debido a sus tácticas operativas.

El aura de capacitación que había rodeado en los últimos once meses a la segunda mujer en ocupar Downing Street, 25 años después de Margaret Thatcher, ha quedado en entredicho durante la campaña por errores estratégicos y la evidencia de que su ambigüedad, su obsesión con el control y, según quienes han trabajado con ella, su inflexibilidad tienen difícil encaje en el campo de minas de una carrera electoral.

Puntos para lograrlo no le faltan: a diferencia de las consignas de la política espectáculo de quienes venían dominado el partido y sus invocaciones al "conservadurismo compasivo", May encarna la movilidad social y la creencia en los frutos del esfuerzo silencioso.

Se unió a los tories en los 80, tras haber decidido a los 12 años que quería dedicarse a la política, pese a no haber tenido un modelo específico. A diferencia de compañeros que pasaron directamente de las aulas al trabajo de partido, el currículum de Theresa May incluye seis años en el Banco de Inglaterra y un periplo como consultora financiera para la Association for Payment Clearing Services, donde llegó a estar al cargo del Departamento de Asuntos Europeos.