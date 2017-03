Holanda vence al miedo y Europa respira tras la derrota de la ultraderecha

Holanda ha vencido al miedo y Europa respira. La ultraderecha no ha conseguido superar en votos al partido popular del primer ministro holandés, Mark Rutte, que aunque ha perdido 10 escaños, ha ganado las elecciones. Sin celebraciones, rodeado de un grupo de colaboradores, el ultraderechista Geert Wilders ha advertido de que ejercerá una férrea oposición al gobierno: "Somos un partido que no ha perdido, hemos ganado 4 o 5 escaños. Este es el resultado". El primer ministro Mark Rutte, en cambio, se ha mostrado exultante porque como ha proclamado, Holanda ha parado el populismo". Ganador, Rutte está obligado a pactar para mantener el poder otros cuatro años. Llamada Democristiana, con 19 escaños igual que Wilders, pero subiendo seis, podría ser uno de los convocados a ese pacto. Ellos no podían disimular la alegría y su líder aseguraba que "ha sido una campaña increíble". La sorpresa la ha dado el partido Izquierda Verde que desde sus cuatro diputados da un salto gigantesco hasta los 15, resultado que les catapulta para participar en la futura coalición del Gobierno. Los socialdemócratas, hasta ahora socios en el ejecutivo de Rutte, sufren la mayor pérdida de 38 pasan a 9 escaños.