El embajador ruso ve "muy serio" que Trump pida aumentar presupuesto para su despliegue militar en Europa

Grushkó lamenta que la OTAN se ha convierto en "un obstáculo" para que Rusia coopere con países individuales en la lucha antiterrorista

"Esto es un aumento del 41%. Esto es una indicación de la dirección en la que Estados Unidos está preparado para avanzar. Esto no es sólo una realidad política, es una realidad que se reflejará en la planificación militar y esto es un factor muy serio", ha avisado el diplomático ruso en un encuentro en su residencia con varios medios, entre ellos Europa Press.

"La OTAN debe entender que todos estos esfuerzos no se quedarán sin respuesta en términos de planificación militar" por parte de Rusia, ha avisado. "No es nuestra elección pero tenemos que hacerlo", ha insistido, criticando que "la OTAN claramente está avanzando hacia el esquema de la Guerra Fría" por su refuerzo militar "muy cerca de las fronteras de Rusia".

"Esto es muy peligroso. Esta lógica militar puede llevar a una guerra armamentística", ha resaltado, al tiempo que ha dejado claro que el refuerzo militar aliado en el flanco supondrá "una nueva línea divisoria en Europa y no llevará a una mejora de la seguridad europea".

Al ser preguntado si cree que Trump contribuye a reforzar o a debilitar la OTAN, el diplomático ruso ha resplicado: "No tengo una respuesta a esta pregunta".

"Lo que vimos (en la cumbre) es que no hay ningún cambio de política a través de la OTAN respecto a Rusia. Este aumento financiero es una demostración de esto", ha explicado, en referencia a la petición de Trump a los aliados para que aumenten el gasto en defensa tras afear que 23 de los 28 aliados "no están pagando lo que deberían" y que la meta pactada de destinar el 2% de PIB a defensa es "insuficiente".

El embajador ruso ante la OTAN ha avisado de que "si Europa está interesadas realmente en mejorar su propia seguridad, no es posible hacerlo contra Rusia o sin Rusia". "Tenemos que centrarnos en las amenazas reales" como el terrorismo, ha dicho.

"La OTAN es un obstáculo, no es un promotor de la cooperación con Rusia, incluido en áreas de interés común", ha incidido. "No vemos ninguna razón para no usar esta oportunidad para lograr nuestro objetivo común de derrotar al Estado Islámico. Esto es una cuestión muy importante", ha dicho.