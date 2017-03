La entrevista de contenido sexual al matrimonio Trump que vuelve del pasado

A buen seguro que cuando Donald Trump accedió a realizar esta entrevista en la radio en 1999 no se imaginaba que dos décadas después presidiría Estados Unidos. Ya entonces el presentador bromeaba con él y lo llamaba Señor Presidente, lo que provocaba la risa del ahora hombre más poderoso del mundo. Pero lo más escandaloso estaba por llegar. Las preguntas de mal gusto a su entonces novia Melania.

El documento ha sido reproducido por la publicación The Independent. Fue el 11 de septiembre de 1999. En una entrevista radiofónica con Donald Trump, el presentador Howard Stern le pide al ahora presidente de los Estados Unidos si puede ponerse al teléfono su pareja, que seguía la conversación desde otra habitación, y de cuyo nombre no el periodista no está seguro. "¿Melany? ¿Melania?".

Ella toma el auricular y recibe una cascada de halagos sin tapujos del presentador: "Estás muy buena, muy muy buena", le suelta. Entonces ella responde entrando en el juego de las descaradas preguntas del locutor:

- ¿Qué llevas puesto?

- No te lo digo. Lo sabrás cuando lo veas.

- (Él insiste) Dime ahora qué llevas puesto.

- No mucho.

- ¿ Vas desnuda?

- Casi.

A continuación el presentador flirtea con ella y le pregunta si está enamorada de Trump y si va a casarse con él, a lo que ella constesta que eso es algo que no le preocupa. Entonces el presentador le pregunta si va al apartamento de Donald Trump todas las noches para mantener relaciones sexuales, a lo que ella asiente añadiendo " Incluso más". Para remate, el presentador le pregunta si, entre esas cosas, ella le roba dinero de la cartera, y ahí Melania deja de seguirle la corriente y contesta tajante "Nunca he hecho eso". En ese momento, otra locutora interviene y dice "eso es muy tonto".

Después de otro minuto de conversación, el presentador retoma la conversación con Donald Trump.