Una estrella juvenil de fútbol viola a una menor y recibe el apoyo de su comunidad

No obstante, cuenta que sus amigos la hicieron ver, incluso buscando la definición de violación en Internet, que no era así. Así que la joven se decidió a denunciar y Cameron, de entonces 18 años, fue detenido una semana después y suspendido del equipo . No obstante, fue puesto en libertad bajo fianza y no faltaron los gestos de apoyo .

Cameron, por su parte, admitió que había tenido relaciones sexuales con la chic a. De hecho, el padre de Savannah explica que el joven le dijo que fue solo cinco minutos. Al respecto, ha añadido: “no me importa lo que llevaba puesto. Ni lo mucho que beba. No me importa si estaba drogada. No importa. Nadie tiene derecho a tomar algo que no es suyo”.



Savannah, que ha estado fuera de la ciudad seis meses, dice que ha perdonado a Cameron y que después de pasar por esto se ha dado cuenta de que puede manejar cualquier cosa . “Después de pasar por esto, me he dado cuenta de lo fuerte que soy”, dijo en el programa.