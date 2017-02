Las esvásticas manchan de odio varias ciudades de Estados Unidos

Y además... Denuncian pintadas con esvásticas bajo imágenes religiosas en dos iglesias de Huelva

Durante el pasado fin de semana, las ciudades de Houston, Chicago y Nueva York han sido testigos de la incipiente aparición de esvásticas pintadas en espacios públicos. Un hecho que se ha repetido con mayor fuerza tras la entrada de Donald Trump a la Presidencia de Estados Unidos.

Fue el domingo 5 de febrero cuando comenzaron a viralizarse las fotografías. En las instantáneas se podía observar cómo varios de los residentes de la Gran Manzana (Nueva York), que viajaban aquella noche en transporte público, organizaron una limpieza de mensajes antisemitas de uno de los vagones.

"Destruyamos el Islam", "Heil Hitler" o "Los judíos deben estar en los hornos" son algunas de las frases que se encontraron escritas en un tren junto a varias esvásticas. "Todos estábamos ahí sentados estupefactos", explicó a la CNN Gregory Locke, uno de los residentes de la ciudad que participó en la acción de limpieza espontánea.

Gregory, cuenta también en su muro de Facebook que aquella noche "me metí en el metro de Manhattan y encontré una esvástica en cada anuncio y cada ventana. El tren permanecía en silencio mientras todos se miraban, incómodos e inseguros". Explica que un hombre se levantó y animó a todos a limpiar los desagradables mensajes. "En unos dos minutos, todo el simbolismo nazi había desaparecido"

"Simbolismo nazi. En un tren público. En Nueva York. En 2017. Supongo que ésta es la América de Trump", dijo un pasajero. A lo que Gregory respondió "no señor, no lo es. Ni esta noche y ni nunca. No mientras los neoyorquinos tengan algo que decir al respecto".

Sin embargo este tren no fue el único que recibió estas pintadas. También se pudieron ver en las puertas de la residencia de estudiantes Kerrey, del New School, en Nueva York situada en la Quinta Avenida. "Estoy en shock porque hay muchos estudiantes internacionales y alumnos de color de todas partes. No puedo pensar en nadie que haya sido capaz de hacer esto", declaró al NY Post Allie Rohletter, una estudiante del centro.

Asimismo, Houston y Chicago también se mancharon del odio que representa la cruz gamada. En Houston, el símbolo apareció dibujado en la base de la estatua de William Marsh Rice de la Universidad de Rice.

Y, aunque en Estados Unidos ya habían aparecido estos símbolos antes de que Trump fuera presidente, lo cierto es que el hecho de que se encuentren en tres ciudades distintas y un fin de semana después que el presidente firmara el veto migratorio, hace que para muchos sea inevitable establecer un vínculo.