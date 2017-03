Los líderes europeos discuten "cómo articular" la unidad con una UE a varias velocidades tras Brexit

Los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea, a excepción de la 'premier' británica, Theresa May, discuten este viernes en Bruselas "cómo articular" el fortalecimiento de la "unión" de Europa y el avance en la integración europea a distintas velocidades, para que los países que no quieren dar más pasos no frenen el desarrollo de otros.

El objetivo es preparar las directrices de la Declaración de Roma que los líderes prevén respaldar el próximo 25 de marzo en la capital italiana, para conmemorar el 60 aniversario de la Unión Europea. Los mandatarios centrarán la reflexión en cuál será el "modo correcto" de coordinar la defensa de la "unidad" que ha recalcado el presidente del Consejo europeo, Donald Tusk, y permitir que los Estados miembros que lo deseen puedan avanzar a mayor ritmo que otros. La Comisión Europea ha puesto sobre la mesa cinco escenarios posibles para la Unión Europea a Veintisiete, que va desde el 'status quo' hasta el más extremo de centrarse únicamente en el mercado único, pasando por un proyecto a distintas velocidades, que es el que más gusta a Berlín y París y con el que España y otros países se han mostrado receptivos. Los países del Este ven con recelo el planteamiento de "múltiples velocidades", si bien no han cerrado la puerta a una "cooperación reforzada" en el marco que ya permiten los Tratados, según han explicado fuentes diplomáticas del club de los Visegrado. La cita de Roma debe servir para hacer balance de los logros del proyecto europeo en sus 60 años de historia, pero también para señalar los retos geopolíticos actuales, incluidas las tensiones con Rusia y el impacto de la nueva Administración estadounidense, y la "dirección" que quieren tomar los Estados miembros para el futuro. El debate coincide con el calendario de Londres para activar el artículo 50 del Tratado de la UE para iniciar las negociaciones formales para abandonar el club comunitario, pero también con el malestar de Polonia por la reelección de Donald Tusk al frente del Consejo europeo, que ha alejado a este país de sus socios tradicionales del Este y del resto del bloque. En cualquier caso, la Declaración de Roma está llamada a ser el inicio de una reflexión más a largo plazo y no el punto de llegada con la que decidir el rumbo a seguir en los próximos años.