El expresidente de Perú Alan García ve "positivo" que se investigue Odebrecht, pero insiste en su inocencia

El expresidente peruano Alan García ha asegurado este martes que es "positivo" que la Fiscalía investigue cualquier posible delito llevado a cabo por altos cargos, si bien ha vuelto a insistir en que no está implicado en el 'caso Odebrecht', la empresa brasileña investigada por corrupción.

El lunes, la Fiscalía 'ad hoc' presentó una denuncia en su contra por delitos contra la Administración pública en relación a la ejecución del contrato de una línea del Metro de Lima.

"Saludo cualquier investigación del Ministerio Público, el Poder Judicial o el Congreso, porque en este clima de denuncias y sospechas, la considero conveniente para demostrar la verdad", ha escrito el exmandatario en su página de la red social Facebook, antes de repetir, como ya hizo el lunes, que concurrirá a todas las citaciones a las que sea llamado.

No obstante, ha subrayado que la denuncia interpuesta en su contra responde "a rumores y especulaciones" y no tiene "ningún fundamento". "Es una denuncia de parte y no una decisión fiscal ni judicial y oculta lo fundamental. No he tenido ni tengo cuentas con depósitos a cambio de la concesión de obras ni tengo agendas o indicios de haber recibido soborno alguno", ha añadido.

"Pero creo positivo que el Ministerio Público y el Poder Judicial investiguen todo lo necesario. Lo saludo y colaboraré con ello, porque así se comprobará una vez la verdad dejando de lado la especulación politiquera", ha concluido.

En rueda de prensa, la fiscal responsable del caso, Katherine Ampuero, explicó el lunes que la denuncia, relacionada con la ejecución del contrato de una línea del Metro de Lima, incluye al exministro de Transportes y Comunicaciones Enrique Cornejo --que ejerció durante su segundo mandato-- y al exdirector de la Autoridad del Metro de la capital, Oswaldo Plasencia.

El abogado de García, Genaro Vélez, denunció posibles presiones sobre la fiscal para interponer dicha denuncia. En declaraciones a RPP, Vélez aseguró que "no está probado" que el exmandatario recibiera sobornos. "Mi sorpresa viene cuando la procuradora Ampuero dice una cosa que no es cierta, porque no hay indicios", señaló.

"Parece que la procuradora está siendo presionada por algunos grupos políticos que odian a Alan García y que quieren verlo preso", aseguró.

Odebrecht y su filial petroquímica, Braskem, llegaron el pasado diciembre a un acuerdo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos por el cual admiten el pago de sobornos a funcionarios de 12 países para conseguir contratos públicos. Ambas compañías se han comprometido a pagar conjuntamente una multa de 3.500 millones de dólares a cambio de que se retiren los cargos en Estados Unidos, Suiza y Brasil.