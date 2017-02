Por unas extensiones queda como "una víctima de incendio"

Una joven de Chester-le-Street (Reino Unido) ha denunciado públicamente las terribles consecuencias que ha sufrido después de ponerse unas extensiones en una peluquería. Según la versión de la damnificada, la peluquera no se las puso correctamete, mientras que la profesional afirma que la joven no se las ha cuidado bien.

Holly Jane Harbottle reclama que sus extensiones no fueron colocadas correctamente. A la joven, que sufría ansiedad por su pelo, su madre le regaló una sesión en la peluquería en la que le pusieron unas extensiones, aunque según afirma la adolescente, no se las pusieron bien y le han dejado más deprimida aún.

Según recoge The Sun, la peluquera se defiende de las acusaciones de la joven afirmando que “ella no ha tenido cuidado de las extensiones correctamente”. La adolescente ha compartido su historia en las redes sociales para denunciar la mala praxis de la peluquera: “no puedo dejar de llorar porque ella ha arruinado mi pelo. Tengo miedo hasta de salir de la casa porque me veo fatal”.

“Lloré durante horas. Ahora tengo que llevar una peluca”, así relata Harbottle su dura vida después de visitar la peluquería, y la joven cree que es to se debe a que la peluquera no le realizó ninguna prueba de alegría y tiene la piel muy sensible.