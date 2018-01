La fiscal general de Guatemala no se presentará a la reelección

La fiscal general de Guatemala, Thelma Aldana, ha anunciado este viernes que no se presentará a la reelección, según ha informado el diario local 'Prensa Libre'.

"He realizado una serie de análisis y no he encontrado ningún elemento que me permita variar mi posición inicial", ha aseverado la fiscal, que desde 2015 busca acabar con la corrupción en el país centroamericano.