La mayoría de los franceses consideran al Frente Nacional un peligro para la democracia

Un 58 por ciento de los ciudadanos franceses consideran que el Frente Nacional, liderado por Marine Le Pen, representa un peligro para la democracia, según un sondeo divulgado este martes y que confirma una tendencia al alza en el temor generalizado hacia la ultraderecha.

La encuesta, elaborada por al firma Kantar Sofres para 'Le Monde' y France Info, ve la luz a dos meses de que se conozca quién será el futuro presidente de Francia. Le Pen parte con opciones de llegar a segunda vuelta, donde previsiblemente perdería.

Un 58 por ciento de las 1.066 personas entrevistadas ven a la formación ultraderechista como un peligro para la democracia, once puntos más que en el año 2013. Desde entonces, la preocupación no ha hecho más que subir, de tal forma que sólo el 36 por ciento consideran que el Frente Nacional no es una amenaza.

Respecto a la imagen de Le Pen, únicamente el 19 por ciento de los ciudadanos quieren que Le Pen llegue al Elíseo, si bien la proporción de quienes creen que sería una buena presidenta aumenta hasta el 24 por ciento. La dirigente aprueba en dos frentes: 'voluntariosa' (80 por ciento) y 'capaz de tomar decisiones' (69 por ciento).

Uno de los problemas que parece afectar al Frente Nacional es el escaso calado de algunas de sus promesas estrella. De esta forma, aunque una tercera parte de los franceses respalda las ideas del partido de Le Pen en su totalidad, algunas causas como la salida del euro y la vuelta del franco sólo reciben el apoyo del 22 por ciento --12 puntos menos que en 2011--.