El fiscal general de EEUU alega que se recusará de las investigaciones "cuando corresponda"

El fiscal general de Estados Unidos, Jeff Sessions, ha alegado este jueves que se recusará de un caso "cuando corresponda", después de verse envuelto en la polémica tras sus supuestos encuentros con el embajador de Rusia en Washington antes de la toma de posesión de Donald Trump.

Según 'The Washington Post', Sessions se reunió en plena campaña electoral en dos ocasiones con el embajador ruso, Sergei Kisliak, y ocultó estos encuentros cuando se le preguntó sobre posibles contactos con Moscú durante el debate en el Senado para su nombramiento.

"No me he reunido con ningún ruso en ningún momento para discutir ninguna campaña política. Esas declaraciones son increíbles y falsas", ha asegurado en declaraciones a NBC News, al ser preguntado sobre sus posibles contactos con Moscú.

La información ensombrece el papel del fiscal general en las investigaciones abiertas por su departamento sobre la injerencia de Rusia en las últimas elecciones. "Cuando corresponda, me recusaré, sin duda", ha subrayado Sessions, sin aludir directamente a las citadas pesquisas.

Las dudas que se ciernes sobre el papel de Sessions han puesto en guardia a parte del Partido Republicano. El líder de la mayoría en la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, ha admitido en MSNBC que "sería más fácil" si el fiscal se apartase de las investigaciones, para "asegurar que todo el mundo confía" en sus resultados.

El presidente de la Comisión de Supervisión de la Cámara Baja, el republicano Jason Chaffetz, también ha apuntado en Twitter que Sessions "debería aclarar su testimonio y recusarse".

Los demócratas, por su parte, han ido más allá y han reclamado una investigación independiente sobre las relaciones entre Rusia y la campaña de Trump. La líder de este partido en la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, ha subrayado que "cualquier cosa que no sea la dimisión o la retirada del cargo (de Sessions) es inaceptable".