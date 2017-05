La fiscal general de Venezuela critica la fuerza empleada por los agentes en las manifestaciones

La fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega Díaz, ha criticado este miércoles el uso excesivo de la fuerza por parte de los cuerpos de seguridad contra manifestantes, sumando así un nuevo reproche al Gobierno de Nicolás Maduro, del que hasta ahora había sido una leal servidora.

Las investigaciones han determinado que Pernalete murió por una bomba lacrimógena que la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) lanzó directamente contra su pecho. Ortega Díaz ha revelado que ya hay varios agentes detenidos por este crimen pero ha matizado que todavía no se ha identificado al responsable.

Esta versión contradice la aportada en su momento por los ministros de Interior y Justicia, Néstor Reverol, y Comunicación e Información, Ernesto Villegas, que aseguraron que Pernalete fue asesinado con una pistola usada por grupos armados de la oposición y que la GNB no estaba en Altamira cuando ocurrieron los hechos. "Han sido ellos mismos", dijo el vicepresidente del gobernante PSUV, Diosdado Cabello.

La jefa del Ministerio Público ha aprovechado este caso para hacer un llamamiento a todos los actores políticos para que no especulen sobre las circunstancias de estas muertes hasta que concluyan las pesquisas oficiales. "He visto muchas elucubraciones (...), que se divulgan como ola de rumores o a través de portavoces no competentes, entorpecen las investigaciones", ha subrayado.